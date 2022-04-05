«Газпром» продолжает штатную подачу газа для транзита в Европу через Украину

«Газпром» продолжает в штатном порядке осуществлять подачу российского газа для транзита в Европу через территорию Украины.

Об этом, как пишет ТАСС, сообщил официальный представитель холдинга Сергей Куприянов.

По его словам, по состоянию на 5 апреля речь идёт о 108,3 млн куб. м.

На понедельник, 4 апреля, заявки также составляли 108,3 млн куб. м.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал ситуацию с газом в Германии. В беседе с радио «Комсомольская правда» он напомнил, что на ФРГ приходится треть всех поставок газа из России в Европу и этой стране просто нечем заместить 50% импорта топлива.