Центр поддержки экономики Москвы запустил сервис по антикризисным мерам для бизнеса

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что Центр поддержки экономики Москвы запустил сервис по автоматическому подбору действующих федеральных и городских мер поддержки предпринимателей.

Об этом сообщает НСН.

«Сервис объединяет все действующие в Москве федеральные и городские меры поддержки, утверждённые в рамках антикризисного плана по стабилизации экономической ситуации. Среди них — отсрочка и снижение ставок по аренде, поддержка занятости, налоговые льготы, субсидии и гранты, отраслевое регулирование, льготное кредитование, административные послабления. С помощью пошагового алгоритма пользователи смогут узнать о доступных для них мерах», — уточнил заммэра.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.