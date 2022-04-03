«Газпром» в штатном режиме продолжает подачу газа для транзита в Европу через Украину

Российская компания «Газпром» продолжает подачу газа для транзита в Европу через территорию Украины в штатном порядке. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 108,4 млн кубометров на 3 апреля», — приводит РИА Новости заявление.

Как сообщалось, газопровод Ямал — Европа перешёл на работу в режиме реверса, газ идёт со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.

Ранее в «Газпроме» отметили, что компания продолжает поставки газа в соответствии со своими контрактными обязательствами.