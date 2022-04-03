«Росатом» не остановит связанные с энергетикой будущего проекты

«Росатом» не будет останавливать работы над созданием атомной энергетики будущего, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачёв.

По его словам, значительная часть финансирования комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в России» (РТТН) идёт за счёт госкорпорации, а не бюджета.

«Мы никогда не уберём из этого проекта его значимые компоненты, потому что это будущее не только атомной энергетики России, но и всего мира», — приводит ТАСС слова Лихачёва в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Алексей Лихачёв в интервью RT рассказал об интересе за рубежом к разработкам компании, в частности к малым АЭС сухопутного и морского размещения.