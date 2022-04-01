Политолог Солонников рассказал о значении ПМЭФ для петербургских компаний

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Политолог, директор Института современного государственного развития Санкт-Петербурга Дмитрий Солонников рассказал о значении ПМЭФ для петербургских компаний.
Политолог Солонников рассказал о значении ПМЭФ для петербургских компаний
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

В беседе с «Невскими новостями» он выразил мнение, что встреча с потенциальными партнёрами — хороший шанс для предпринимателей города.

«Это заключение контрактов и деловое общение. Здесь открываются возможности для поиска новых поставщиков и рынков сбыта. В условиях изменения структуры импорта и экспорта это будет реально большая деловая программа», — сказал эксперт.

Он также обратил внимание, что форум будет проходить в новых политико-экономических условиях.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что делегация Ирана примет участие в ПМЭФ-2022.

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