Политолог Солонников рассказал о значении ПМЭФ для петербургских компаний

Политолог, директор Института современного государственного развития Санкт-Петербурга Дмитрий Солонников рассказал о значении ПМЭФ для петербургских компаний.

В беседе с «Невскими новостями» он выразил мнение, что встреча с потенциальными партнёрами — хороший шанс для предпринимателей города.

«Это заключение контрактов и деловое общение. Здесь открываются возможности для поиска новых поставщиков и рынков сбыта. В условиях изменения структуры импорта и экспорта это будет реально большая деловая программа», — сказал эксперт.

Он также обратил внимание, что форум будет проходить в новых политико-экономических условиях.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что делегация Ирана примет участие в ПМЭФ-2022.