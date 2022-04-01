Делегация Ирана примет участие в ПМЭФ-2022

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В Москве прошла встреча советника президента России Антона Кобякова с послом Ирана в России Каземом Джалали. Стороны обсудили участие иранской делегации в Петербургском международном экономическом форуме, а также вопросы укрепления двустороннего сотрудничества.
Делегация Ирана примет участие в ПМЭФ-2022
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Об этом сообщает kp.ru.

«Российско-иранские отношения интенсивно развиваются по широкому спектру сфер — политической, торгово-экономической, финансовой, транспортной, гуманитарной и туристической», — заявил Кобяков.

По его словам, для поддержания высокой динамики диалога и повышения практической отдачи от взаимодействия между Россией и Ираном нужно сфокусировать усилия на дальнейшем упрочении деловых связей.

Ранее сообщалось, что представители 69 стран подтвердили участие в ПМЭФ-2022.

«Невские новости» сообщали, что Петербургский международный юридический форум пройдёт с 29 июня по 1 июля 2022 года.

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