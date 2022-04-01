Страны МЭА приняли решение высвободить новую партию нефти из резервов

Члены Международного энергетического агентства (МЭА) решили высвободить новую партию нефти из своих стратегических запасов в связи с нестабильностью на рынке.

«Представители 31 страны, входящей в МЭА, договорились в пятницу высвободить новую партию нефти из стратегических запасов в ответ на нестабильную ситуацию, вызванную российской военной операцией на Украине», — говорится в заявлении на сайте МЭА.

Уточняется, что детали нового соглашения будут обнародованы на следующей неделе.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты будут высвобождать ежедневно 1 млн баррелей нефти из стратегических резервов на фоне перебоев с поставками энергоносителей.

Глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз сообщил, что американская сторона уговаривает Китай и Индию присоединиться к Западу в высвобождении нефти из резервов.