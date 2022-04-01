Экономист Беляев прокомментировал динамику курса рубля
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«Рубль восстанавливает свои позиции», — заявил он в беседе с Pravda.Ru.
По его словам, реальным кажется курс 80 рублей за доллар.
Как отметил Беляев, курс валюты определяется фундаментальными факторами и глубинными значениями, скрытыми внутри экономики.
«Неправильно считать, что можно назначить любой желаемый курс валюты», — добавил он.
Ранее экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что поставлять отечественные товары в ЕС и США и получать оплату в долларах, евро и ряде других валют для России не имеет смысла.