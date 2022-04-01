Новак объяснил снижение добычи нефти в России перереструктуризацией отрасли

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Вице-премьер Александр Новак заявил, что снижение добычи нефти в России связано с перереструктуризацией отрасли, что включает в себя как смену системы логистики, так и изменение схем финансирования.
Новак объяснил снижение добычи нефти в России перереструктуризацией отрасли
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«Сейчас такая серьёзная обстановка с  перереструктуризацией с учётом ситуации, складывающейся на рынке: логистики, вопросов, касающихся финансирования. Безусловно, есть какая-то волатильность», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что участники сделки ОПЕК+ увеличат добычу нефти в мае на 432 тыс. баррелей в сутки. По итогам переговоров 31 марта стороны решили пересмотреть параметры соглашения и нарастить производство энергосырья более высокими темпами, чем раньше. 

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