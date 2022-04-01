В Кремле допустили возврат к расчётам за газ в евро и долларах в случае «иных условий»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность отмены решения о переходе на оплату в рублях за российский газ.

«Безусловно, если наступят иные условия, в данном случае нет ничего железобетонного, но в нынешних условиях рубли являются для нас наиболее предпочтительным и надёжным вариантом», — отметил Песков.

На уточняющий вопрос он ответил, что указ обратной силы не имеет и не будет касаться того газа, который уже был поставлен.

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал справедливой предложенную Россией схему оплаты газа в рублях.