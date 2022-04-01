Evraz решил отменить проект по выделению угольных активов из-за санкций

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Российский производитель стали Evraz остановил процесс выделения своих угольных активов в отдельный бизнес по причине санкционного давления.
Evraz решил отменить проект по выделению угольных активов из-за санкций
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«В свете беспрецедентных санкций против России и ответных особых экономических мер, принятых Россией, что находится вне контроля компании, было принято решение прекратить процесс выделения», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что в результате ПАО «Распадская» не будет выделена из Evraz.

1 марта стало известно, что Evraz намерен продать свой металлургический завод в украинском городе Днепр.

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