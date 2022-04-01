Матвиенко прокомментировала поставку энергоресурсов Россией

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что по вопросу поставок энергоресурсов Россия ведёт себя как ответственный участник международного сообщества.

«Даже в условиях жесточайшего экономического давления на Россию наша страна ведёт себя как ответственный участник международного сообщества», — приводит РИА Новости слова Матвиенко в ходе заседания Совета по вопросам газификации субъектов России при Совфеде.

По её словам, соблюдаются все контракты на поставку энергоресурсов, их объёмы, сроки исполнения.

Ранее Матвиенко заявила, что Россия готова ко всем возможным вариантам по поставкам российских энергоресурсов, в том числе к отказу Европы от них, в этом случае ресурсы перенаправят на другие рынки.