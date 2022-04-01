Министр Франции Помпили: компании смогут продолжать платить за российский газ в евро

Французский министр экологического перехода Барбара Помпили прокомментировала ситуацию с оплатой российского газа рублями.

«Информация, которую мы получаем в последнее дни и часы из Москвы, даёт нам понять, что в конечном итоге компании могут продолжать платить в евро банкам, которые сами должны конвертировать евро в рубли», — цитирует РИА Новости Помпили.

Она добавила, что «навязывания оплаты в рублях являются нарушением большей части контрактов».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал указ, согласно которому с 1 апреля оплата за поставки газа в недружественные страны происходит в рублях.

Французский президент Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что платить по газовым контрактам в российских рублях невозможно.

Кандидат экономических наук Илья Петров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» также высказался о ситуации с поставками российского газа в ЕС.