Экономист Лавровский высказался о преимуществах торговли в нацвалюте

Экономист, бывший председатель Комитета по валютно-финансовой и денежно-кредитной политике Игорь Лавровский высказался о преимуществах торговли в национальной валюте.

«Потому что если я продаю что-то за рубли, это значит, что у того, кто у меня это купил, во-первых, должны появиться эти рубли, то есть он мне должен что-то продать, например, свою валюту, и потом, если у меня появилась их валюта, рупий, например, то у меня возникают законные соблазны истратить их на что-то, например, на то, что я могу купить в Индии», — заявил он в беседе с Pravda.Ru.

Ранее экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что поставлять отечественные товары в ЕС и США и получать оплату в долларах, евро и ряде других валют для России не имеет смысла.