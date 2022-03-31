Экономист Лавровский высказался о преимуществах торговли в нацвалюте

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Экономист, бывший председатель Комитета по валютно-финансовой и денежно-кредитной политике Игорь Лавровский высказался о преимуществах торговли в национальной валюте.
Экономист Лавровский высказался о преимуществах торговли в нацвалюте
  • © AP Photo / Frank Augstein

«Потому что если я продаю что-то за рубли, это значит, что у того, кто у меня это купил, во-первых, должны появиться эти рубли, то есть он мне должен что-то продать, например, свою валюту, и потом, если у меня появилась их валюта, рупий, например, то у меня возникают законные соблазны истратить их на что-то, например, на то, что я могу купить в Индии», — заявил он в беседе с Pravda.Ru.

Ранее экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что поставлять отечественные товары в ЕС и США и получать оплату в долларах, евро и ряде других валют для России не имеет смысла.

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