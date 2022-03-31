Депутат Госдумы Матвейчев прокомментировал ситуацию с поставками газа в Европу

Депутат Госдумы Олег Матвейчев прокомментировал ситуацию с поставками газа в Европу.

Как отметил парламентарий, заменить поставки из России нечем, и даже совокупных мощностей США и Катара для этих целей недостаточно.

«Но главное — это не домовладения, не потребление людей, а промышленное использование газа», — сказал Матвейчев, слова которого приводит Life.ru.

Он пояснил, что решение отказаться от российского газа прежде всего скажется на производстве.

Со своей стороны, директор по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с газетой «Известия» выразил мнение, что саму меру перехода на оплату в рублях можно назвать вынужденной и неизбежной.

«Если Европа откажется идти на такие условия и платежи в рублях не поступят, то это сделает поставки газа отказникам невозможными», — заявил он.

По его словам, это может привести к энергетическому кризису в Европе.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом с недружественными странами.

Отмечается, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях. Действующие контракты на покупку российского газа будут остановлены при отказе от оплаты в рублях.

Банк России должен в течение десяти дней определить порядок открытия специальных валютных счетов для иностранных покупателей газа.