Петербург планирует нарастить поставки продуктов из Белоруссии

Представители петербургских торговых сетей достигли договорённостей о расширении поставок с белорусскими поставщиками на сумму, превышающую 5 млрд рублей.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Соответствующие контракты заключены на полях Белорусского продовольственного форума.

В числе участников соглашений — региональные филиалы ретейлеров X5 Group, «Магнит», «7 шагов».

Ранее сообщалось, что в рамках транспортной реформы до 1 июля 2022 года петербургские перевозчики закупят у Белоруссии около 900 автобусов МАЗ.