Петербург планирует нарастить поставки продуктов из Белоруссии
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Соответствующие контракты заключены на полях Белорусского продовольственного форума.
В числе участников соглашений — региональные филиалы ретейлеров X5 Group, «Магнит», «7 шагов».
Ранее сообщалось, что в рамках транспортной реформы до 1 июля 2022 года петербургские перевозчики закупят у Белоруссии около 900 автобусов МАЗ.