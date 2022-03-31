Петербург планирует нарастить поставки продуктов из Белоруссии

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Представители петербургских торговых сетей достигли договорённостей о расширении поставок с белорусскими поставщиками на сумму, превышающую 5 млрд рублей.
Петербург планирует нарастить поставки продуктов из Белоруссии
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Соответствующие контракты заключены на полях Белорусского продовольственного форума.

В числе участников соглашений — региональные филиалы ретейлеров X5 Group, «Магнит», «7 шагов».

Ранее сообщалось, что в рамках транспортной реформы до 1 июля 2022 года петербургские перевозчики закупят у Белоруссии около 900 автобусов МАЗ.

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