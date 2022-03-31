В Нижегородской области готовят новый пакет мер поддержки экономики

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В Нижегородской области готовят второй пакет мер поддержки экономики, который включает более 40 вариантов.
В Нижегородской области готовят новый пакет мер поддержки экономики
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

«Для нас очень важно сейчас поддержать граждан и предприятия, чтобы обеспечить стабильную ситуацию в экономике и не допустить ухудшения благосостояния нижегородцев», — сказал глава региона.

Также стало известно, что в Башкирии планируют направить 895 млн рублей на поддержку рынка труда, организацию общественных работ, временной занятости и переобучение граждан, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

На помощь от государства могут рассчитывать работодатели, стремящиеся сохранить занятость и реализующие соответствующие мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Москве выделили 200 млн рублей на гранты для пилотного тестирования инновационной продукции на объектах инфраструктуры.

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