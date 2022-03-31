Экономист Баландина высказалась о параллельном импорте

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Глава Центра поддержки внешнеэкономической деятельности и развития регионов РАНХиГС Галина Баландина высказалась о параллельном импорте.
Экономист Баландина высказалась о параллельном импорте
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

В беседе с НСН она напомнила, что ранее брендированные товары, защищённые товарным знаком, можно было ввозить и реализовывать на территории России только с разрешения правообладателя.

Как отметила эксперт, теперь отечественные предприниматели смогут купить такие товары в других странах и ввезти в Россию, с точки зрения российского законодательства это не будет считаться нарушением.

«Я думаю, что это будут автомобильные запчасти и товары для промышленного производства, комплектующие. Скорее всего, Минпромторг скажет, какой список готовят в первую очередь», — добавила Баландина.

Ранее экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что поставлять отечественные товары в ЕС и США и получать оплату в долларах, евро и ряде других валют для России не имеет смысла.

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