Экономист Беляев высказался об использовании национальной валюты в международных расчётах

Экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев высказался об использовании национальной валюты в международных расчётах.

В беседе с Life.ru он выразил мнение, что это как минимум снимет с России риски того, что иностранная валюта будет использована против российских национальных интересов.

«С экономической точки зрения это то, что ты можешь рассчитываться этой валютой, не подвергая себя валютному риску, конвертации своей валюты в какую-то другую. Удастся избежать курсовой разницы и рисков, которые существуют, практически всегда, когда есть вопрос пересчёта одной валюты в другую», — считает Беляев.

Как добавил эксперт, за переводом расчётов за стратегические ресурсы в рубли последует укрепление страны на международной арене.

Ранее экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что поставлять отечественные товары в ЕС и США и получать оплату в долларах, евро и ряде других валют для России не имеет смысла.