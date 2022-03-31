Газпромбанк является уполномоченным банком по открытию рублёвых счетов для оплаты газа

Газпромбанк является уполномоченным банком по открытию иностранными покупателями рублёвых счетов для оплаты российского газа.

«Акционерное общество «Газпромбанк», являющееся для целей настоящего указа уполномоченным банком (далее — уполномоченный банк), открывает на основании заявлений иностранных покупателей специальные рублёвые счета типа «К» и специальные валютные счета типа «К» для расчётов за поставляемый природный газ», — говорится в указе на сайте Кремля.

Отмечается, что банк вправе открывать специальные счета без личного присутствия представителя иностранного покупателя.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом с недружественными странами.

По его словам, чтобы страны Запада смогли приобрести газ из России, они должны открыть счета в российских банках.