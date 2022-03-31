Газпромбанк является уполномоченным банком по открытию рублёвых счетов для оплаты газа
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«Акционерное общество «Газпромбанк», являющееся для целей настоящего указа уполномоченным банком (далее — уполномоченный банк), открывает на основании заявлений иностранных покупателей специальные рублёвые счета типа «К» и специальные валютные счета типа «К» для расчётов за поставляемый природный газ», — говорится в указе на сайте Кремля.
Отмечается, что банк вправе открывать специальные счета без личного присутствия представителя иностранного покупателя.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом с недружественными странами.
По его словам, чтобы страны Запада смогли приобрести газ из России, они должны открыть счета в российских банках.