Газпромбанк является уполномоченным банком по открытию рублёвых счетов для оплаты газа

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Газпромбанк является уполномоченным банком по открытию иностранными покупателями рублёвых счетов для оплаты российского газа.
Газпромбанк является уполномоченным банком по открытию рублёвых счетов для оплаты газа
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

«Акционерное общество «Газпромбанк», являющееся для целей настоящего указа уполномоченным банком (далее — уполномоченный банк), открывает на основании заявлений иностранных покупателей специальные рублёвые счета типа «К» и специальные валютные счета типа «К» для расчётов за поставляемый природный газ», — говорится в указе на сайте Кремля.

Отмечается, что банк вправе открывать специальные счета без личного присутствия представителя иностранного покупателя.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом с недружественными странами.

По его словам, чтобы страны Запада смогли приобрести газ из России, они должны открыть счета в российских банках.

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