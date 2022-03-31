Экономист Твердохлеб назвал эффективные методы сбережения средств

Кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб рассказал, как грамотно распорядиться своими накоплениями.

Чтобы сохранить и приумножить деньги, эксперт посоветовал рассмотреть возможность открытия банковского вклада или инвестирования в драгоценные металлы.

«В настоящее время есть интересные предложения банков по депозитным вкладам. Достаточно высокие ставки позволят сохранить сбережения от обесценивания. Помимо этого, Центробанк сейчас создаёт максимально благоприятные условия для покупки драгоценных металлов: снятие НДС для этого типа операций, возможность приобретения золота в слитках и открытия обезличенных металлических счетов», — сказал экономист в беседе с «Вечерней Москвой».

Ранее финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова в беседе с ФАН напомнила, что важно контролировать свои расходы.