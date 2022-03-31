Экономист Твердохлеб назвал эффективные методы сбережения средств

Короткая ссылка
Кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб рассказал, как грамотно распорядиться своими накоплениями.
Экономист Твердохлеб назвал эффективные методы сбережения средств
  • Gettyimages.ru
  • © Professor25

Чтобы сохранить и приумножить деньги, эксперт посоветовал рассмотреть возможность открытия банковского вклада или инвестирования в драгоценные металлы. 

«В настоящее время есть интересные предложения банков по депозитным вкладам. Достаточно высокие ставки позволят сохранить сбережения от обесценивания. Помимо этого, Центробанк сейчас создаёт максимально благоприятные условия для покупки драгоценных металлов: снятие НДС для этого типа операций, возможность приобретения золота в слитках и открытия обезличенных металлических счетов», — сказал экономист в беседе с «Вечерней Москвой».

Ранее финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова в беседе с ФАН напомнила, что важно контролировать свои расходы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить