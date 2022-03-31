Посол Нигерии в Москве заявил о готовности страны торговать с Россией в нацвалютах

Короткая ссылка
При необходимости Нигерия готова торговать с Россией в национальных валютах, заявил нигерийский посол в Москве Абдуллахи Шеху.
Посол Нигерии в Москве заявил о готовности страны торговать с Россией в нацвалютах
  • Gettyimages.ru
  • © Sergey Pakulin / EyeEm

«Если Россия предложит такую альтернативу Нигерии, мы рассмотрим эту возможность... Возможно, перспектива торговли с Россией без доллара и евро откроет для России возможности укрепить свою валюту», — сказал он в интервью РИА Новости.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал  расширить список товаров, которые стоит экспортировать только за рубли.

По его мнению, европейцы сами сделали всё, чтобы подорвать доверие к доллару и евро, чтобы Россия отказалась от взаиморасчётов в этих валютах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить