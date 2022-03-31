Посол Нигерии в Москве заявил о готовности страны торговать с Россией в нацвалютах

При необходимости Нигерия готова торговать с Россией в национальных валютах, заявил нигерийский посол в Москве Абдуллахи Шеху.

«Если Россия предложит такую альтернативу Нигерии, мы рассмотрим эту возможность... Возможно, перспектива торговли с Россией без доллара и евро откроет для России возможности укрепить свою валюту», — сказал он в интервью РИА Новости.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал расширить список товаров, которые стоит экспортировать только за рубли.

По его мнению, европейцы сами сделали всё, чтобы подорвать доверие к доллару и евро, чтобы Россия отказалась от взаиморасчётов в этих валютах.