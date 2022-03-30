В Рязанской области приняли новые меры поддержки бизнеса

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В Рязанской области приняли дополнительные меры поддержки бизнеса.
В Рязанской области приняли новые меры поддержки бизнеса
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В частности, на 736 млн рублей увеличено финансирование подпрограммы по повышению инвестиционного потенциала и развитию экспорта.

На создание и развитие промышленных кластеров в виде субсидий Государственного Фонда развития промышленности региона выделили 17 млн рублей.

Такая же сумма направлена на предоставление комплекса услуг начинающим и действующим предпринимателям.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.

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