В Тульской области запустят производство по выпуску запчастей для импортного оборудования

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Инженерный центр для создания отечественных запчастей для импортного оборудования откроется в Тульской области.
В Тульской области запустят производство по выпуску запчастей для импортного оборудования
  • Gettyimages.ru
  • © Hans Neleman

Центр будет заниматься разработкой технологий, подготовкой технической документации и сопровождением производства. О создании такого предприятия сообщили во время встречи тульских предпринимателей, передаёт ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на региональное правительство.

«Те предприятия, которые используют импортное оборудование в своих технологических цепочках, должны его обслуживать, и мы силами тульских предприятий пытаемся производить эти запасные части, разрабатывать аналоги, эта работа ведётся», — заявил директор по развитию машиностроительного предприятия Алексей Голуб.

Ранее основатель компании Tonka Perfumes Moscow Мира Бруман в беседе с НСН рассказала о влиянии антироссийских санкций на бизнес.

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