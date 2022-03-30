В Тульской области запустят производство по выпуску запчастей для импортного оборудования

Инженерный центр для создания отечественных запчастей для импортного оборудования откроется в Тульской области.

Центр будет заниматься разработкой технологий, подготовкой технической документации и сопровождением производства. О создании такого предприятия сообщили во время встречи тульских предпринимателей, передаёт ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на региональное правительство.

«Те предприятия, которые используют импортное оборудование в своих технологических цепочках, должны его обслуживать, и мы силами тульских предприятий пытаемся производить эти запасные части, разрабатывать аналоги, эта работа ведётся», — заявил директор по развитию машиностроительного предприятия Алексей Голуб.

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