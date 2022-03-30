Аналитик Разуваев прокомментировал ситуацию с долларом

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Независимый экономический аналитик Александр Разуваев прокомментировал ситуацию с долларом.
Аналитик Разуваев прокомментировал ситуацию с долларом
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

«Я согласен с тем, что мировой валютный рынок изменится и отказ от доллара и евро произойдёт. Другое дело — с какой скоростью. Понятно, что это мощнейшие экономики и по-старому резервные валюты, поэтому стоит вопрос скорости», — сказал Разуваев в беседе с ФАН.

Экономист Денис Ракша также рассказал Life.ru, как будет выглядеть отказ от доллара и трансформация мировой финансовой системы.

«Можно диверсифицироваться, разложиться на доллары, евро, юани, японские иены, швейцарские франки, ведь все сразу против нас санкции не введут — вроде как и не за что. И с таким набором можно будет экспериментировать (с отказом от доллара. — RT), но без резких действий», — сказал он.

Ранее президент Национального союза экспортёров Илья Сёмин прокомментировал укрепление курса рубля.

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