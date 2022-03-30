Товарооборот Москвы и Турции составил почти $15 млрд в 2021 году

Короткая ссылка
В 2021 году товарооборот Москвы и Турции составил $14,8 млрд, что на 66,7% больше, чем в 2020 году.
Товарооборот Москвы и Турции составил почти $15 млрд в 2021 году
  • Gettyimages.ru
  • © aydinmutlu

Об этом пишет НСН.

«Российский товарооборот с этой страной в 2021 году вырос на 56,6% и составил почти $33 млрд, при этом доля столицы в нём составляет 44,9%», — уточнил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он также отметил, что Москва входит в пятёрку лидеров среди российских экспортёров несырьевых неэнергетических товаров в Турцию.

Ранее, как передавал телеканал «360», в Московской области рассказали об оборотах оптовой и розничной торговли в январе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить