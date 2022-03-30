Товарооборот Москвы и Турции составил почти $15 млрд в 2021 году

В 2021 году товарооборот Москвы и Турции составил $14,8 млрд, что на 66,7% больше, чем в 2020 году.

Об этом пишет НСН.

«Российский товарооборот с этой страной в 2021 году вырос на 56,6% и составил почти $33 млрд, при этом доля столицы в нём составляет 44,9%», — уточнил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он также отметил, что Москва входит в пятёрку лидеров среди российских экспортёров несырьевых неэнергетических товаров в Турцию.

Ранее, как передавал телеканал «360», в Московской области рассказали об оборотах оптовой и розничной торговли в январе.