Товарооборот Москвы и Турции составил почти $15 млрд в 2021 году
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Об этом пишет НСН.
«Российский товарооборот с этой страной в 2021 году вырос на 56,6% и составил почти $33 млрд, при этом доля столицы в нём составляет 44,9%», — уточнил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он также отметил, что Москва входит в пятёрку лидеров среди российских экспортёров несырьевых неэнергетических товаров в Турцию.
Ранее, как передавал телеканал «360», в Московской области рассказали об оборотах оптовой и розничной торговли в январе.