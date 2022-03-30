Аналитики сообщили о росте индекса промпроизводства в Ставропольском крае

В Ставропольском крае индекс промышленного производства по итогам января — февраля 2022 года составил 104,4%. Наибольший рост зафиксирован в сфере добычи полезных ископаемых — 140,1%.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на данные Северо-Кавказстата.

Отмечается, что по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений индекс составил 133,5%. По обеспечению электроэнергией, газом и паром, кондиционированию воздуха — 103,3%, по обрабатывающим производствам — 102,6%.

В январе увеличено производство кокса и нефтепродуктов (в 2,1 раза), полиграфической продукции и копирования носителей информации (почти в 1,7 раза), мебели (в 1,5 раза).

Ранее НСН передавала, что объём производства бумаги и бумажных изделий в Москве в 2021 году увеличился на 57,7% по сравнению с 2020 годом, а по сравнению с 2019 годом он вырос в 2,3 раза.