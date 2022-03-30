Финансовый аналитик Гойхман спрогнозировал курс рубля в краткосрочной перспективе

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман рассказал, что будет с курсом рубля в ближайшее время.

Своим мнением он поделился в беседе с «Российской газетой».

«Парадоксально, что главный драйвер укрепления рубля — тот же, что в начале марта вздымал валюты к историческим максимумам. Это геополитическая ситуация. Но сейчас этот драйвер действует в противоположном направлении. Основная причина поддержки рубля — определённый практический позитив на переговорах между Россией и Украиной, проходящих в Стамбуле 29—30 марта», — в числе прочего отметил Гойхман.

В случае реального позитива на этих переговорах в среду, 30 марта, рубль способен занять позиции 82—83 рубля за доллар и 92—93 рубля за евро. При отсутствии такого позитива котировки могут откатиться к техническим уровням — 89—90 рублей за доллар и 103—104 рубля за евро, считает эксперт.

Он также выразил мнение, что с технических позиций при определённых обстоятельствах курс доллара способен уйти и вниз к 80, и вверх к 95 рублям за доллар, к 90 и к 106 рублям за евро.

Ранее экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что перевод расчётов за российский газ в рубли стал естественным шагом в сторону разрушения глобальной долларовой системы.