В Москве предложили новую меру поддержки арендаторов нежилой недвижимости

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что наниматели городской нежилой недвижимости при продлении договоров аренды на новый срок освобождаются от обязательной арендной платы за последние пять месяцев.
В Москве предложили новую меру поддержки арендаторов нежилой недвижимости
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает НСН.

«Новый инструмент антикризисной поддержки, принятый мэром Москвы, рассчитан на предпринимателей, которые планируют продлить договоры аренды, и тех, кто уже сделал это ранее. Получить освобождение от внесения обеспечительного платежа за последние пять месяцев аренды смогут почти тысяча предпринимателей. Это позволит снизить финансовую нагрузку на их бизнес», — объяснил Ефимов.

Как отмечается, с 2019 года при продлении срока договора аренды рассматриваемого вида помещений предприниматели должны вносить средства за последние пять месяцев аренды.

Такая мера позволяет городу избежать возможных финансовых потерь в случае недобросовестного поведения арендатора.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.

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