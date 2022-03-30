В Москве предложили новую меру поддержки арендаторов нежилой недвижимости
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Об этом сообщает НСН.
«Новый инструмент антикризисной поддержки, принятый мэром Москвы, рассчитан на предпринимателей, которые планируют продлить договоры аренды, и тех, кто уже сделал это ранее. Получить освобождение от внесения обеспечительного платежа за последние пять месяцев аренды смогут почти тысяча предпринимателей. Это позволит снизить финансовую нагрузку на их бизнес», — объяснил Ефимов.
Как отмечается, с 2019 года при продлении срока договора аренды рассматриваемого вида помещений предприниматели должны вносить средства за последние пять месяцев аренды.
Такая мера позволяет городу избежать возможных финансовых потерь в случае недобросовестного поведения арендатора.
Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.