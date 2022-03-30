В Москве предложили новую меру поддержки арендаторов нежилой недвижимости

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что наниматели городской нежилой недвижимости при продлении договоров аренды на новый срок освобождаются от обязательной арендной платы за последние пять месяцев.

Об этом сообщает НСН.

«Новый инструмент антикризисной поддержки, принятый мэром Москвы, рассчитан на предпринимателей, которые планируют продлить договоры аренды, и тех, кто уже сделал это ранее. Получить освобождение от внесения обеспечительного платежа за последние пять месяцев аренды смогут почти тысяча предпринимателей. Это позволит снизить финансовую нагрузку на их бизнес», — объяснил Ефимов.

Как отмечается, с 2019 года при продлении срока договора аренды рассматриваемого вида помещений предприниматели должны вносить средства за последние пять месяцев аренды.

Такая мера позволяет городу избежать возможных финансовых потерь в случае недобросовестного поведения арендатора.

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