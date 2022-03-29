Мясоперерабатывающие предприятия Москвы произвели 1 млн тонн колбасных изделий за три года

Мясоперерабатывающие предприятия Москвы произвели около 1 млн тонн колбасных изделий с 2019 года.

Об этом сообщает НСН.

«Объём отгрузки товаров собственного производства за этот же период составил порядка 318 млрд рублей. Только за последний год было выпущено свыше 307 т этой продукции. В 2021 году объём производства мясного сектора вырос на 19,5%», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в столице создана мощная система мер поддержки, что способствует развитию производства пищевых продуктов и наращиванию объёмов, передаёт ФАН.

Ранее сообщалось, что в Калужской области рассказали о росте темпов производства АПК.