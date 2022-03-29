Премьер-министр Белоруссии Головченко с делегацией прибыл в Петербург

В Санкт-Петербург прибыла белорусская делегация во главе с премьер-министром страны Романом Головченко.

Об этом информирует «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Деловая программа визита началась с Белорусского продовольственного форума, в котором принимают участие более 450 производителей из России и Белоруссии.

На площадке форума белорусские аграрии представляют свою продукцию российским ретейлерам, оптовым закупщикам и рестораторам.

Как отмечается, в 2021 году в Санкт-Петербург из Белоруссии завезли более чем на $1 млрд товаров, что на 24,1% больше, чем в 2020-м. Значительная доля импорта — молочная и другие виды продукции.

Как ранее сообщало ОТР, на Красноярском экономическом форуме подписали 37 соглашений на общую сумму около 82 млрд рублей.