Премьер-министр Белоруссии Головченко с делегацией прибыл в Петербург

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В Санкт-Петербург прибыла белорусская делегация во главе с премьер-министром страны Романом Головченко.
Премьер-министр Белоруссии Головченко с делегацией прибыл в Петербург
  • РИА Новости
  • © Александр Астафьев

Об этом информирует «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Деловая программа визита началась с Белорусского продовольственного форума, в котором принимают участие более 450 производителей из России и Белоруссии.

На площадке форума белорусские аграрии представляют свою продукцию российским ретейлерам, оптовым закупщикам и рестораторам.

Как отмечается, в 2021 году в Санкт-Петербург из Белоруссии завезли более чем на $1 млрд товаров, что на 24,1% больше, чем в 2020-м. Значительная доля импорта — молочная и другие виды продукции.

Как ранее сообщало ОТР, на Красноярском экономическом форуме подписали 37 соглашений на общую сумму около 82 млрд рублей.

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