Япония попросит компании не соглашаться платить за российский газ в рублях

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Японское правительство намерено просить компании не соглашаться на оплату за российский природный газ в рублях, заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

«Мы намерены просить японские компании не принимать подобные требования», — приводит ТАСС слова Мауцно на пресс-конференции.

По его словам, пока не ясно, подпадают ли заключенные японскими компаниями контракты на поставки СПГ из России под требование об оплате в рублях.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что компании из ФРГ продолжат оплачивать поставки российского газа в евро. По его словам, оплату в евро предусматривает большинство контрактов немецких закупщиков газа из России.

Как ранее сообщили в Кремле, российская сторона прорабатывает детали перевода оплаты за газ, поставленный в недружественные страны, в рубли.

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