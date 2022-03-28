Аналитик Джиоев ожидает укрепление рубля благодаря продаже газа за российскую валюту

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев рассказал агентству «Прайм», что ожидаемый частичный переход торговли газом за российские рубли поспособствует укреплению российской валюты.

«При переходе расчётов за экспортные поставки газа в нашу валюту импортёры газа будут вынуждены покупать рубль — то есть по сути проводить те же операции по продаже валюты на рынке», — заявил он.

Аналитик также пояснил, что теперь будет продаваться 100% объёма экспортной выручки за газ, а не 80%.

Таким образом, переход оплаты за экспорт газа в рублях должен немного укрепить курс рубля, резюмировал Джиоев.

Ранее аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов рассказал, что давление на рубль оказывают антироссийские санкции, решения ФРС США и коронавирус.