Аналитик Джиоев ожидает укрепление рубля благодаря продаже газа за российскую валюту

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Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев рассказал агентству «Прайм», что ожидаемый частичный переход торговли газом за российские рубли поспособствует укреплению российской валюты.

«При переходе расчётов за экспортные поставки газа в нашу валюту импортёры газа будут вынуждены покупать рубль — то есть по сути проводить те же операции по продаже валюты на рынке», — заявил он.

Аналитик также пояснил, что теперь будет продаваться 100% объёма экспортной выручки за газ, а не 80%.

Таким образом, переход оплаты за экспорт газа в рублях должен немного укрепить курс рубля, резюмировал Джиоев.

Ранее аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов рассказал, что давление на рубль оказывают антироссийские санкции, решения ФРС США и коронавирус.

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