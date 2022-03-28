Аналитик Джиоев ожидает укрепление рубля благодаря продаже газа за российскую валюту
«При переходе расчётов за экспортные поставки газа в нашу валюту импортёры газа будут вынуждены покупать рубль — то есть по сути проводить те же операции по продаже валюты на рынке», — заявил он.
Аналитик также пояснил, что теперь будет продаваться 100% объёма экспортной выручки за газ, а не 80%.
Таким образом, переход оплаты за экспорт газа в рублях должен немного укрепить курс рубля, резюмировал Джиоев.
Ранее аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов рассказал, что давление на рубль оказывают антироссийские санкции, решения ФРС США и коронавирус.