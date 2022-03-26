Премьер Италии Драги заявил, что не ожидает снижения объема поставок российского газа

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В Италии не ожидают снижения объёма поставок газа из России, заявил итальянский премьер-министр Марио Драги.

«Мы не ожидаем снижения поставок», — приводит его слова телеканал TGcom24.

Вместе с этим политик назвал нарушением существующих контрактов идею о переводе оплаты поставляемого в страны Европы газа в рублёвую валюту.

«Такой шаг — это нарушение контрактов, в которых указывается, что оплата должна производиться в евро или долларах. Теперь Еврокомиссия изучит юридические аспекты», — сказал он.

23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.

Глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо отметил, что Россия является незаменимым партнёром в поставках газа в Европу.

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