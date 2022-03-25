Политолог Матвейчев прокомментировал переход на оплату газа в рублях

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Профессор НИУ ВШЭ, политолог Олег Матвейчев прокомментировал переход на оплату газа в рублях.
Политолог Матвейчев прокомментировал переход на оплату газа в рублях
  • Gettyimages.ru
  • © Sean Gallup

«Переход на рубли при оплате за газ был выбран в очень подходящий момент», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, эта мера позволит не только удержать, но и укрепить рубль.

Как отметил Матвейчев, представители Запада всегда смогут купить рубли у России, и самый простой вариант — остаться на российском рынке и зарабатывать российскую валюту для покупки необходимого сырья.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о переходе на поставки газа за рубли.

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