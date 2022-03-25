Эксперт в области строительства Никитенко рассказал о ситуации с ценами на стройматериалы
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Своим мнением он поделился с volga.news.
«Импортозамещение произошло по многим позициям. Например, большую часть плитки, керамического гранита, сухих строительных смесей производят в России. Но оборудование для производства импортное: оно ломается, требуются запчасти, возрастает стоимость обслуживания. Кроме того, мы знаем о росте цен на нефть и газ, а топливная составляющая на стройке очень велика — все машины и механизмы потребляют много солярки. Косвенно рост цен запускает цепочку и здесь. Поэтому себестоимость строительства начала серьёзно расти», — отметил специалист.
По его словам, в условиях пандемии сильно подорожали дерево и металлы, что также повлияло на рост цен на строительном рынке.
Ранее НСН сообщала, что Москва нарастит производство продукции в рамках кампании по импортозамещению.