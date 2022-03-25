Клишас: торговля в рублях превратит Россию в равноправного участника экономического обмена

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Переход к торговле в рублях превратит Россию в равноправного участника экономического обмена. Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Если решение президента (России Владимира Путина. — RT) о продаже российского газа за рубли будет расширено и на другие российские товары, не только энергоресурсы, то в скором времени не только продавать, но и покупать товары Россия будет за рубли. Вот тогда мы станем равноправным участником экономического обмена», — написал он в Telegram.

Клишас также отметил, что это будет означать полноценную интеграцию России в мировое экономическое пространство.

23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.

Президент отметил, что речь идёт об отказе от использования «всех скомпрометировавших себя валют».

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о переходе на поставки газа за рубли.

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