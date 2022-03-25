Сенатор Пушков: последовательная позиция России вынудит Запад покупать газ в рублях

Запад будет вынужден перейти к оплате поставляемого Россией природного газа в рублях в случае последовательной позиции российской стороны по этому вопросу. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.

«Кто-то будет готов перейти на оплату газа рублями, а кто-то станет настаивать на расчётах в евро и долларах. Соответственно, если Россия будет последовательно отстаивать свою позицию, то у наших контрагентов просто не останется выбора», — заявил Пушков в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, решение о переходе на поставки газа за рубли изменит конфигурацию мировой экономики и может в перспективе привести к укреплению рубля.

«Мы сейчас присутствуем при переформатировании не только мировой геополитики, но и мировой системы финансово-экономических отношений», — пояснил Пушков.

23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.

Президент отметил, что речь идёт об отказе от использования «всех скомпрометировавших себя валют».

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о переходе на поставки газа за рубли.