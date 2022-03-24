В Свердловской области направят более 4 млрд рублей на поддержку сельхозпроизводителей

В Свердловской области выделят более 4 млрд рублей на поддержку сельхозпроизводителей, заявил губернатор Евгений Куйвашев на заседании оперштаба по обеспечению устойчивости экономики и социальной сферы.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на региональный Департамент информполитики.

Средства будут выделены из областного и федерального бюджетов.

Как отметил Куйвашев, в условиях санкций общая задача госорганов — минимизировать последствия и обеспечить необходимые условия для комплексного развития АПК и насыщения рынка отечественной продукцией.

«Прежде всего, важно сохранить объёмы производства в сельском хозяйстве, в пищевой и перерабатывающей промышленности», — добавил он.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области обсудили меры поддержки предприятий АПК.