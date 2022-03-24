В Свердловской области направят более 4 млрд рублей на поддержку сельхозпроизводителей
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на региональный Департамент информполитики.
Средства будут выделены из областного и федерального бюджетов.
Как отметил Куйвашев, в условиях санкций общая задача госорганов — минимизировать последствия и обеспечить необходимые условия для комплексного развития АПК и насыщения рынка отечественной продукцией.
«Прежде всего, важно сохранить объёмы производства в сельском хозяйстве, в пищевой и перерабатывающей промышленности», — добавил он.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области обсудили меры поддержки предприятий АПК.