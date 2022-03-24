Томская область экспортировала товаров на $426 млн в 2021 году

Томская область экспортировала товаров на общую сумму $426 млн в 2021 году, что на 37% больше показателя за 2020-й. Продукцию поставляли на рынки 72 стран.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Три четверти экспорта пришлось на Узбекистан, Казахстан и Китай.

«Томский экспорт в страны СНГ вырос на 75%, достигнув показателя в $279 млн, а в страны дальнего зарубежья, напротив, уменьшился почти на 3% и составил $146 млн», — рассказали в администрации.

Основные экспортные статьи региона — продукция машиностроения, мясомолочной промышленности, лесопромышленного комплекса, топливно-энергетические товары.

Ранее НСН сообщала, что товарооборот Москвы с Вьетнамом достиг в 2021 году $3,9 млрд.