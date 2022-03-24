Томская область экспортировала товаров на $426 млн в 2021 году
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Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
Три четверти экспорта пришлось на Узбекистан, Казахстан и Китай.
«Томский экспорт в страны СНГ вырос на 75%, достигнув показателя в $279 млн, а в страны дальнего зарубежья, напротив, уменьшился почти на 3% и составил $146 млн», — рассказали в администрации.
Основные экспортные статьи региона — продукция машиностроения, мясомолочной промышленности, лесопромышленного комплекса, топливно-энергетические товары.
Ранее НСН сообщала, что товарооборот Москвы с Вьетнамом достиг в 2021 году $3,9 млрд.