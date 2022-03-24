В Адыгее рассказали о мерах по контролю за ценообразованием в регионе

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провёл заседание оперативного штаба по мониторингу базовых отраслей экономики республики, на котором, в частности, обсуждался вопрос о ценах на товары первой необходимости.

Об этом пишет портал «Юга.ру».

«Что касается ценообразования — в регионе ведётся постоянный контроль за соблюдением допустимой наценки на продукты и товары первой необходимости, мониторинг товарного запаса. Увеличено число ярмарок выходного дня, где товары будут продаваться по отпускным ценам. Люди почувствуют разницу в цене. Для этого точечно работаем с каждым производителем. В целом ярмарки — это самая быстрая мера, которая способствует оживлению потребительского спроса и помогает людям», — отметил Кумпилов.

Ранее НСН сообщала, что Москва нарастит производство продукции в рамках кампании по импортозамещению.