В Адыгее рассказали о мерах по контролю за ценообразованием в регионе
- Gettyimages.ru
- © shutter_m
Об этом пишет портал «Юга.ру».
«Что касается ценообразования — в регионе ведётся постоянный контроль за соблюдением допустимой наценки на продукты и товары первой необходимости, мониторинг товарного запаса. Увеличено число ярмарок выходного дня, где товары будут продаваться по отпускным ценам. Люди почувствуют разницу в цене. Для этого точечно работаем с каждым производителем. В целом ярмарки — это самая быстрая мера, которая способствует оживлению потребительского спроса и помогает людям», — отметил Кумпилов.
Ранее НСН сообщала, что Москва нарастит производство продукции в рамках кампании по импортозамещению.