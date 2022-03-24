Директор Фонда энергетического развития Пикин высказался о переходе на поставки газа за рубли

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Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин высказался о переходе на поставки газа за рубли.
Директор Фонда энергетического развития Пикин высказался о переходе на поставки газа за рубли
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  • © mars58

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он отметил, что необходимо представить механизм реализации данного решения.

«Возможно, создание пула посредников, которые будут обслуживать эти сделки, удовлетворяя российские и европейские интересы», — предположил эксперт.

Со своей стороны, руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН выразил мнение, что, вероятнее всего, зарубежные компании начнут обращаться к российским банковским структурам за покупкой рублёвой ликвидности, расплачиваясь при этом иностранной валютой.

«Это одновременно будет пополнять резервы ЦБ РФ. А затем платежи в рублях будут проводиться при расчётах за поставку российских ресурсов», — уточнил он.

Ранее стало известно, что Владимир Путин поручил перевести оплату поставляемого Россией природного газа в рубли.

Президент отметил, что речь идёт об отказе от использования «всех скомпрометировавших себя валют».

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