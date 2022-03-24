В Институте национальной энергетики прокомментировали переход на поставки газа за рубли

Директор Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал переход на поставки газа за рубли.

«Речь может идти о двух видах реализации газа. Первый — это продажа по срочным контрактам с помощью биржевых механизмов, второй — долгосрочные контракты», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

По словам Фролова, переключение контрактов на рубли является предметом сложных переговоров, в которых затрагиваются финансовые и политические интересы многих игроков.

Со своей стороны, экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что поставлять отечественные товары в ЕС и США и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют для России не имеет смысла.

«Со стратегической точки зрения это означает постепенное разрушение мировой долларовой системы. Оно и так происходит, и сейчас мы сделали вполне естественный шаг в данном направлении», — отметил эксперт.

Ранее стало известно, что Владимир Путин поручил перевести оплату поставляемого Россией природного газа в рубли.

Президент отметил, что речь идёт об отказе от использования «всех скомпрометировавших себя валют».