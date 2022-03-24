В Институте национальной энергетики прокомментировали переход на поставки газа за рубли

Короткая ссылка
Директор Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал переход на поставки газа за рубли.
В Институте национальной энергетики прокомментировали переход на поставки газа за рубли
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

«Речь может идти о двух видах реализации газа. Первый — это продажа по срочным контрактам с помощью биржевых механизмов, второй — долгосрочные контракты», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

По словам Фролова, переключение контрактов на рубли является предметом сложных переговоров, в которых затрагиваются финансовые и политические интересы многих игроков.

Со своей стороны, экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что поставлять отечественные товары в ЕС и США и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют для России не имеет смысла.

«Со стратегической точки зрения это означает постепенное разрушение мировой долларовой системы. Оно и так происходит, и сейчас мы сделали вполне естественный шаг в данном направлении», — отметил эксперт.

Ранее стало известно, что Владимир Путин поручил перевести оплату поставляемого Россией природного газа в рубли.

Президент отметил, что речь идёт об отказе от использования «всех скомпрометировавших себя валют».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить