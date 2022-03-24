Финансовый аналитик Корнейчук назвал надёжные для инвестирования валюты

Доцент, финансовый аналитик Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук выразил мнение о том, какие валюты можно считать наиболее перспективными в плане приобретения.

В беседе с «Российской газетой» эксперт порекомендовал при выборе вложений обращать внимание на японскую йену, китайский юань и швейцарский франк.

Кроме того, в этом отношении можно рассматривать покупку сингапурского или австралийского доллара, добавил Корнейчук.

Ранее финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова в беседе с ФАН напомнила, что важно контролировать свои расходы.