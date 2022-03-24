Финансовый аналитик Корнейчук назвал надёжные для инвестирования валюты
- Gettyimages.ru
- © Guido Mieth
В беседе с «Российской газетой» эксперт порекомендовал при выборе вложений обращать внимание на японскую йену, китайский юань и швейцарский франк.
Кроме того, в этом отношении можно рассматривать покупку сингапурского или австралийского доллара, добавил Корнейчук.
Ранее финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова в беседе с ФАН напомнила, что важно контролировать свои расходы.