В ХМАО разработали новые меры поддержки бизнеса

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В Ханты-Мансийском автономном округе разработали новые меры поддержки бизнеса и самозанятых.
В ХМАО разработали новые меры поддержки бизнеса
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального правительства.

«Со 2 апреля текущего года будет предоставляться единовременная финансовая помощь при государственной регистрации ИП, юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учёт физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход гражданам, находящимся под риском увольнения или испытывающим трудности в поиске работы, в размере 220 тыс. рублей», — отмечается в сообщении.

Кроме того, к концу апреля у предпринимателей округа будет возможность получить кредитование по льготной процентной ставке.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.

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