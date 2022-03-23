Экономист Перская высказалась о переходе на поставки газа за рубли

Директор Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России доктор экономических наук Виктория Перская прокомментировала заявление президента России Владимира Путина о том, что оплату поставляемого Россией природного газа поручено перевести в рубли.

«Переход на рубли — это стабилизация курса отечественной валюты, сразу после заявления президента курс укрепился», — заявила Перская в беседе с «Российской газетой».

Как отметила эксперт, это достойный ответ на действия недружественных стран.

Ранее стало известно, что Владимир Путин поручил перевести оплату поставляемого Россией природного газа в рубли.

Президент отметил, что речь идёт об отказе от использования от «всех скомпрометировавших себя валют».