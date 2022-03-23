Экономист Перская высказалась о переходе на поставки газа за рубли
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«Переход на рубли — это стабилизация курса отечественной валюты, сразу после заявления президента курс укрепился», — заявила Перская в беседе с «Российской газетой».
Как отметила эксперт, это достойный ответ на действия недружественных стран.
Ранее стало известно, что Владимир Путин поручил перевести оплату поставляемого Россией природного газа в рубли.
Президент отметил, что речь идёт об отказе от использования от «всех скомпрометировавших себя валют».