Специалист по энергетике Громов прокомментировал перевод оплаты поставляемого Россией природного газа в рубли

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Главный директор по энергетическому направлению фонда «Институт энергетики и финансов» Алексей Громов прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что оплату поставляемого российского газа поручено перевести в рубли.
Специалист по энергетике Громов прокомментировал перевод оплаты поставляемого Россией природного газа в рубли
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

«Это стратегически верное решение, поскольку в условиях такого мощного санкционного давления на российскую экономику оно призвано поддержать стабильность и устойчивость рубля», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

По его словам, в настоящее время будет проводиться всесторонняя оценка рисков. Также ожидается реакция других стран.

«Исходя из этой реакции, можно будет точно понять эффект и готовность партнёров принять наши условия», — заключил Громов.

Ранее стало известно, что Владимир Путин поручил перевести оплату поставляемого Россией природного газа в рубли.

Президент отметил, что речь идёт об отказе от использования от «всех скомпрометировавших себя валют».

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