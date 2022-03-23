Специалист по энергетике Громов прокомментировал перевод оплаты поставляемого Россией природного газа в рубли
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«Это стратегически верное решение, поскольку в условиях такого мощного санкционного давления на российскую экономику оно призвано поддержать стабильность и устойчивость рубля», — цитирует эксперта oilcapital.ru.
По его словам, в настоящее время будет проводиться всесторонняя оценка рисков. Также ожидается реакция других стран.
«Исходя из этой реакции, можно будет точно понять эффект и готовность партнёров принять наши условия», — заключил Громов.
Ранее стало известно, что Владимир Путин поручил перевести оплату поставляемого Россией природного газа в рубли.
Президент отметил, что речь идёт об отказе от использования от «всех скомпрометировавших себя валют».