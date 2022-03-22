Финансовый аналитик Переславский спрогнозировал курс рубля

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Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский дал прогноз курса рубля.
Финансовый аналитик Переславский спрогнозировал курс рубля
  • Legion-Media

Его экспертную оценку публикует «Российская газета».

По его мнению, свою роль в восстановлении валютного рынка сыграла стабилизация цен на нефть, а также некоторое снижение геополитической напряжённости.

«Наступившая неделя будет развиваться в таком же направлении. Можно предполагать, что курс рубля будет консолидироваться около отметок в 100—105 за доллар и 110—115 за евро. Вероятно, на открытии рынков или на своих пиках рубль может уходить как выше, так и ниже указанных диапазонов. Но серьёзное движение вверх или вниз возможно только при наличии позитива или негатива на геополитическом поле», — считает Переславский.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», заведующий Центром региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов высказался о перспективах пластиковых карт.

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