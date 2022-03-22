Мясоперерабатывающие предприятия Москвы выпустили более 300 тыс. т колбасы в 2021 году

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что более 200 столичных предприятий обеспечивают страну и город продуктами питания. При этом 27 из них работают в мясоперерабатывающей отрасли.

Об этом сообщает НСН.

«В столице в мясоперерабатывающей отрасли работают 27 предприятий, на которых задействовано свыше 15 тыс. человек. В 2021 году они произвели почти 95 тыс. т мясных полуфабрикатов, что на 4,6% больше в сравнении с 2020 годом и на 23% — с 2019-м. По статистике прошлого года, в Москве производят каждую восьмую тонну колбасы. Так, в 2021 году предприятия выпустили её свыше 307 тыс. т», — уточнил Ефимов.

Он также добавил, что объём отгруженной продукции мясного сектора в 2021 году составил около 118 млрд рублей, что почти на 13% больше, чем в 2020 году.

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