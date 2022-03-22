The Atlantic: энергобезопасность США после запрета на импорт российской нефти ждёт крах

Энергетическая безопасность США после запрета на импорт российской нефти превращается в крах. Об этом в статье для американского издания The Atlantic написал обозреватель Робинсон Мейер.

Как отмечается, «цены на бензин в США быстро растут, а Саудовская Аравия игнорируют просьбы американского президента Джо Байдена о помощи».

По словам Майера, «политика «чистой энергии» тоже провалилась, ведь никаких законов, которые снизили бы зависимость США от нефти, так и не было принято».

8 марта Байден заявил, что США вводят запрет на импорт российской нефти и газа.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что рост цен на нефтепродукты в Соединённых Штатах происходит по вине американских властей, а свалить это пытаются на Россию.

Он напомнил, что поставки российской нефти на американский рынок не превышают 3%, что является ничтожно малой величиной.

Вице-премьер России Александр Новак также отметил, что влияние решения США и Британии отказаться от импорта российской нефти и нефтепродуктов незначительное.